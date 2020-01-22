Двоим пациентам, прибывшим в Петербург из КНР, поставлен диагноз ОРВИ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Обоим пациентам, прилетевшим в Санкт-Петербург из Китая, поставили диагноз ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор в среду.

22 января два человека, прибывшие из Китая, обратились за помощью к врачам из-за повышения температуры и насморка. Их госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углубленного обследования.

Управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и приняло дополнительные меры по выявлению больных с признаками коронавирусной инфекции. Это вызвано эпидемией в Китае.

Как сообщалось, двое мужчин, граждане Китая и России, были госпитализированы из петербургского аэропорта "Пулково" с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Шанхая. В этой стране в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек.