У всех четырех обследованных в Приморье коронавирус не подтвердился

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с начала января выявил на пограничных пунктах пропуска в Приморье четырех человек с подозрением на новый коронавирус, но это заболевание у них не подтвердилось, сообщается в четверг на сайте территориального управления ведомства.

Всего с начала года в пунктах пропуска через госграницу РФ специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю осмотрели более 97 тыс. прибывших из-за рубежа человек, в том числе 73 тыс. - из Китая. За приезжающими из неблагополучных стран, в том числе из КНР, усилен санитарно-карантинный контроль.

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Роспотребнадзор рекомендует туристам, отправляющимся в КНР, воздержаться от поездок с детьми в Китай на период неблагополучной ситуации и соблюдать меры предосторожности - использовать медицинские маски, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки, говорится в сообщении.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По имеющимся данным, от осложнений, вызванных заражением этим вирусом, в Китае уже умерли 17 человек. Зафиксировано более 570 случаев заражения. Помимо нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.