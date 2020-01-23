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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:11

У всех четырех обследованных в Приморье коронавирус не подтвердился

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с начала января выявил на пограничных пунктах пропуска в Приморье четырех человек с подозрением на новый коронавирус, но это заболевание у них не подтвердилось, сообщается в четверг на сайте территориального управления ведомства.

Всего с начала года в пунктах пропуска через госграницу РФ специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю осмотрели более 97 тыс. прибывших из-за рубежа человек, в том числе 73 тыс. - из Китая. За приезжающими из неблагополучных стран, в том числе из КНР, усилен санитарно-карантинный контроль.

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Роспотребнадзор рекомендует туристам, отправляющимся в КНР, воздержаться от поездок с детьми в Китай на период неблагополучной ситуации и соблюдать меры предосторожности - использовать медицинские маски, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки, говорится в сообщении.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По имеющимся данным, от осложнений, вызванных заражением этим вирусом, в Китае уже умерли 17 человек. Зафиксировано более 570 случаев заражения. Помимо нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Приморье

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