Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.

Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй. Ранее сообщалось о гибели девяти человек - все в провинции Хубэй - в результате заражения вирусом. Также всего было зафиксировано заражение 444 человек - на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.

Ранее в среду стало известно, что прибывшего из Китая россиянина госпитализировали из петербургского аэропорта "Пулково" в инфекционную больницу с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). "Подробности буду известны после результатов анализов", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус. Кроме того, руководитель ведомства Анна Попова рассказала, что Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР, а специалисты Роспотребнадзора подключены к работе по борьбе с этим заболеванием.