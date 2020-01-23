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Завершено следствие по делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Ненецком автономном округе (НАО) завершено следствие по уголовному делу об убийстве мальчика в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре в октябре 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба СКР.

36-летний уроженец Нарьян-Мара уличен в преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), отметили в ведомстве. В СКР подчеркнули, что обвиняемый страдает психическим расстройством и в момент убийства не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.

Обвиняемый нуждается в принудительном лечении в психиатрической клинике, отметили в комитете. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела будет решаться вопрос о направлении данных документов в суд для принудительного лечения обвиняемого.

Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка". Обвиняемый пояснял следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение.

Убийство в Нарьян-Маре

По данным следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 по московскому времени 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу детсада "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник "ОП "Святогоръ" в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл мужчине входную дверь. Посетитель беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Сотрудник детского сада нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, ранения оказались смертельными.

На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по НАО.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время обвиняемый в убийстве и охранник детского сада заключены под стражу.

Как сообщалось, в ходе допроса в качестве обвиняемого напавший на ребенка признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий пил спиртное.

СКР Нарьян-Мар НАО

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