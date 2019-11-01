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Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Нарьян-Марский городской суд в пятницу арестовал подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

"Только что арестовали на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

В свою очередь пресс-служба центрального аппарата СКР сообщила, что в ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В Нарьян-Маре 31 октября мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия.

В пресс-службе регионального управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. В ведомстве добавили, что мужчина ранее не был судим. Собеседник также сообщил, что в ходе допроса обвиняемый вел себя неадекватно. По месту жительства мужчины были проведены обыски. Проверяется информация о том, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.

Со своей стороны, губернатор НАО Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона. "По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", - сказал Цыбульский.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар специалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании убийства ребенка.

Нарьян-Мар СКР

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