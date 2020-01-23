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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

В аэропорту Перми обследуют пассажира с высокой температурой из Китая

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пассажира с высокой температурой, прилетевшего из Саньи (Китай), обследуют в аэропорту Перми, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов в четверг.

"В Пермь 23 января в 12:47 (10:47 по московскому времени) прибыл авиарейс ZF758 из Саньи (Китай). В связи с выявлением коронавируса в Китае в аэропорту Перми принимаются повышенные меры безопасности. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора. В связи с тем, что на борту обнаружен пассажир с признаками болезни, из самолета не выпускали около 20 минут, на борт вызвали медиков", - сказал он, отметив, что у пассажира была высокая температура.

Кузнецов добавил, что женщину средних лет от трапа увезла бригада "скорой". Сейчас выясняются причины ее плохого самочувствия. Все остальные пассажиры проходят пограничный контроль.

Он уточнил, что все службы аэропорта, ответственные за прием пассажиров, приведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора измеряется температура тела каждого прилетающего. Особое внимание уделяется рейсам, прилетающим из Азии.

Комментарием пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора агентство пока не располагает.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован). В Китае число заразившихся новым коронавирусом выросло до 617 человек, 17 заболевших погибли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
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