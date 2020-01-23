В аэропорту Перми обследуют пассажира с высокой температурой из Китая

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пассажира с высокой температурой, прилетевшего из Саньи (Китай), обследуют в аэропорту Перми, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов в четверг.

"В Пермь 23 января в 12:47 (10:47 по московскому времени) прибыл авиарейс ZF758 из Саньи (Китай). В связи с выявлением коронавируса в Китае в аэропорту Перми принимаются повышенные меры безопасности. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора. В связи с тем, что на борту обнаружен пассажир с признаками болезни, из самолета не выпускали около 20 минут, на борт вызвали медиков", - сказал он, отметив, что у пассажира была высокая температура.

Кузнецов добавил, что женщину средних лет от трапа увезла бригада "скорой". Сейчас выясняются причины ее плохого самочувствия. Все остальные пассажиры проходят пограничный контроль.

Он уточнил, что все службы аэропорта, ответственные за прием пассажиров, приведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора измеряется температура тела каждого прилетающего. Особое внимание уделяется рейсам, прилетающим из Азии.

Комментарием пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора агентство пока не располагает.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован). В Китае число заразившихся новым коронавирусом выросло до 617 человек, 17 заболевших погибли.