Коронавирус не подтвердился у пассажирки, прилетевшей из Китая в Пермь

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Врачи взяли анализы у пассажирки, прилетевшей из Китая в Пермь, но не выявили коронавирус, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов в четверг.

"Взяли анализы, но вирус не подтвердился. У нее просто простуда, ее отправили ее домой", - сказал Кузнецов.

Ранее он сообщал, что женщину средних лет с высокой температурой увезла от трапа самолета бригада "скорой". Пассажирка прилетела из китайской Саньи.

В Китае число заразившихся новым коронавирусом выросло до 617 человек, 17 заболевших погибли.