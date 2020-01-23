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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

Коронавирус не подтвердился у пассажирки, прилетевшей из Китая в Пермь

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Врачи взяли анализы у пассажирки, прилетевшей из Китая в Пермь, но не выявили коронавирус, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов в четверг.

"Взяли анализы, но вирус не подтвердился. У нее просто простуда, ее отправили ее домой", - сказал Кузнецов.

Ранее он сообщал, что женщину средних лет с высокой температурой увезла от трапа самолета бригада "скорой". Пассажирка прилетела из китайской Саньи.

В Китае число заразившихся новым коронавирусом выросло до 617 человек, 17 заболевших погибли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
ПЕрмь

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