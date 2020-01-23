Житель Череповца пострадал от взрыва пороха в квартире девятиэтажки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Порох сдетонировал в жилом девятиэтажном доме в Череповце (Вологодская область), пострадал мужчина.

Информированный источник сообщил, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже. "Во время манипуляций жильца с порохом произошел взрыв. Мужчина получил множественные ожоги и госпитализирован", - уточнил собеседник агентства.

Взрывной волной в квартире выбило окна. Однако пожара не последовало.

Несущие конструкции дома не повреждены.

Откуда у мужчины взялся порох в квартире и что он с ним собирался делать, источник не смог уточнить.