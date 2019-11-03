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В Ленинградской области умер пострадавший при разборе снаряда пенсионер

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Житель Ленинградской области, который после разбора снаряда был госпитализирован с тяжелыми ожогами, скончался, сообщили "Интерфаксу" в Сланцевской межрайонной больнице в воскресенье.

В РоссииПенсионер и его сожительница пострадали при разборе снаряда в Ленинградской областиЧитать подробнее

Как сообщалось, в ночь на 3 ноября в квартире одного из домов города Сланцы 57-летний пенсионер разбирал боеприпас калибра 23 мм, предположительно, времен Великой Отечественной войны, при этом загорелся порох. В результате мужчина получил ожоги второй степени 90% тела. Его 51-летняя сожительница отравилась угарным газом. Оба были отправлены в больницу, их состояние врачи оценивали как удовлетворительное.

При обыске полицейские обнаружили в этой квартире части снарядов, взрыватели, неуправляемую авиационную ракету.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ленинградская область

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