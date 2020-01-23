В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 630

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На 13:00 четверга число подтвердившихся случаев заражения новым коронавирусом в Китае составило 613, сообщил телеканал CGTN. Утром сообщалось о 570 заболевших, затем - о 617.

По меньшей мере два случая зафиксированы в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. До сих пор заболевали жители южных, восточных и центральных провинций. Центром вспышки инфекции считается город Ухань. С 23 января с городом прервано транспортное сообщение. Как сообщило Министерство транспорта Китая, пассажирам запрещено там выходить или садиться в транспорт, движение городского транспорта также ограничено, закрыты театры и музеи.

Вслед за Уханем движение общественного транспорта приостановили города Хуанган и Эчжоу.

Погибших по-прежнему 17. CGTN сообщает также и о выздоровевших, которых выписывают из больниц.

Все первые случаи заражения отмечены у людей, побывавших на рынке морепродуктов в Ухане. Генетики предположили, что новый вирус мог перейти к человеку от ядовитых змей.