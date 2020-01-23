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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:11

Медики исключили коронавирус у обоих госпитализированных в Петербурге мужчин

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ), они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в четверг.

Диагноз "коронавирус" у заболевших исключен, в настоящее время их продолжают лечить в городской инфекционной больнице, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось в среду, 22 января, двое мужчин, граждане КНР и России, были госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Китая, где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). Как сообщило в четверг китайское телевидение, число инфицированных в КНР возросло до 617 человек.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек. В ведомстве также сообщали, что Россия начала разработку собственной вакцины от "уханьского" вируса.

Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Петербург Роспотребнадзор Китай

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