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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:33

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

Ведомство ввело мониторинг рейсов из КНР, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено. Кроме того, приняты меры по усилению контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.

Россия Китай Роспотребнадзор

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