После рекомендаций Роспотребнадзора туристы смогут вернуть все деньги за туры в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские туристы, оплатившие туры в Китай, где наблюдается вспышка заболевания новым типом коронавируса, после рекомендаций Роспотребнадзора могут претендовать на полный возврат средств при аннуляции поездки, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В пятницу Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

"Согласно закону о туристской деятельности, если уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Ростуризм, Роспотребнадзор) информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания, и наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, при расторжении договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением этих обстоятельств туристам полагается возврат средств. До начала путешествия возвращается полная стоимость путевки, после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг", - сказала она.

Тюрина отметила, что россияне сейчас звонят в турфирмы и спрашивают не только про Китай, но и про Таиланд и Вьетнам. "По этим странам никаких рекомендаций нет, поэтому аннуляции будут со штрафными санкциями", - уточнила она.

При этом, по словам эксперта, отказы от путевок в Китай у туроператоров по-прежнему единичные, поскольку большинство россиян едут на остров Хайнань в Южно-Китайском море, а там случаи заражения вирусом не зафиксированы.

В декабре в китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй на востоке страны) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.