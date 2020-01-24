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Кучерена объяснил, как израильтянку Иссахар могут передать на родину без помилования

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Израильтянка Наама Иссахар может быть передана в Израиль для отбывания наказания на родине, считает глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

Отвечая на вопрос, какой еще сценарий возможен в резонансной истории гражданки Израиля, осужденной в России за наркотики, он пояснил, что одним из вариантов может быть ее передача в Израиль для отбывания наказания на родине.

В таком случае сама Иссахар может не писать заявление о передаче ее на родину.

В РоссииОсужденная в РФ Иссахар не стала подавать Путину прошение о помилованииЧитать подробнее

"В данном случае достаточно обращения компетентных органов Израиля в Минюст РФ. А в случае решения вопроса о ее передаче власти Израиля сами будут решать, оставить ее в местах лишения свободы или же освободить", - отметил Кучерена.

На уточняющий вопрос, насколько вероятен подобный сценарий, юрист ответил: "Вполне реальный".

23 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Иссахар не стала писать президенту РФ самостоятельное ходатайство о помиловании. Осужденная сочла, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно.

Президент РФ Владимир Путин после встречи в Израиле с матерью осужденной Яффой Иссахар заверил, что "все будет хорошо".

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков, приговорив к 7,5 года заключения.

Израиль Наар Иссахар

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