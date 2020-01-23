Осужденная в РФ Иссахар не стала подавать Путину прошение о помиловании

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту РФ самостоятельное ходатайство о помиловании.

"Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно", - сказала омбудсмен журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". При этом Москалькова выразила надежду, что слова президента РФ можно расценивать как надежду на возможное разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.

"Условия содержания, оказание медицинской помощи, на этот счет у нее нет претензий. Она высказала слова благодарности за повышенное внимание и со стороны сотрудников ФСИН и со стороны тех женщин, с которыми она находится в камере", - сказала Москалькова. Обмудсмен отметила, что смогла лично убедиться, что у Иссахар все в порядке. По ее словам, в камере есть холодильник, телевизор, горячая вода, средства гигиены.

"Она просила передать маме, что она видела ее встречу с президентом РФ. Никаких конкретных просьб по поводу условий ее содержания не было. Она сожалеет, что попала в эту ситуацию и очень хочет на родину. Человек она неординарный, участвовала в боевых действиях", - сказала Москалькова.

Омбудсмен также провела телефонный разговор с матерью Наамы Яффой Иссахар. "Она выглядит прекрасно, улыбается, у нее есть необходимые продукты. Наама передает вам большой привет и свою любовь. Она очень надеется, что скоро сможет увидеть вас", - сказала Москалькова матери Иссахар.

В свою очередь, мать Наамы поблагодарила Москалькову за участие в судьбе ее дочери. "Я очень ценю, что вы сделали для меня. Вы дали мне надежду. Это очень важно для меня", - сказала Иссахар-старшая.

В свою очередь адвокат израильтянки Вадим Клювгант сказал, что сегодняшняя совместная встреча является "важным звеном в большой работе по борьбе за справедливость".

"Надеемся, что этот результат в виде освобождения совсем не за горами, поскольку сегодня мы услышали такое обещание маме Наамы. Свое 26-летие Наама встретила в этих стенах. И у нее закалка, которой многие могли бы позавидовать. Держится она очень сильно. В общей сложности около 300 дней она находится под стражей", - сказал Клювгант.

Ранее в четверг адвокат сообщил, что "после сегодняшней встречи с президентом РФ мама Наамы Яффа Иссасхар в ближайшие дни намерена вернуться в Москву, где надеется встретить дочь".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин после встречи с матерью осужденной израильтянки Яффой Иссахар заверил, что "все будет хорошо". "Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху - ИФ), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

Дело Иссахар

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратится в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

"Вся общественность в Израиле наблюдает за этим делом. Переговоры ведутся на самом высоком политическом уровне обоих стран", - сказал ранее "Интерфаксу" временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.