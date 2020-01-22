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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Путин в Израиле встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар

Путин в Израиле встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар
Гражданка Израиля Наама Иссахар
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста, встретится с матерью осужденной в России гражданки этой страны Наамы Иссахар, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"После отдельных переговоров с Нетаньяху (премьером Израиля Биньямином Нетаньяху - ИФ) состоится совместная с ним встреча нашего президента с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яффой Иссахар", - сказал он журналистам на брифинге.

Ушаков напомнил, что в ноябре 2019 года, когда Путин встречался в Москве с патриархом Феофилом, тот передал главе российского государства письмо от матери Наамы Иссахар. Кроме того, об освобождении девушки неоднократно просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

"Гуманитарный аспект этого вопроса будет рассматриваться на встречах, которые проведут наш президент, премьер-министр Израиля, мама этой девушки и патриарх Феофил", - добавил Ушаков.

Кроме того, помощник Путина не стал увязывать вопросы освобождения Иссахар и положительное решение о передаче российской стороне Александрийского подворья в Иерусалиме. Такой вопрос на брифинге ему задали журналисты. "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке", - ответил Ушаков.

"Я считаю, что решение израильской стороны по этому подворью идет в русле тех добрых отношений, которые сложились между нашими странами и лично между премьер-министром (Израиля - ИФ) и президентом (России - ИФ)", - добавил Ушаков.

Говоря о процессе передачи России Александрийского подворья, Ушаков заметил, что этот процесс движется в нужном направлении. "Еще не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо", - сказал он.

Ему также был задан вопрос о том, существует ли еще какой-то способ российскому президенту, кроме помилования, вмешаться в судьбу Иссахар. "Есть, наверное, много способов вмешаться, но, помилование, это одна из тех прерогатив, которые предложены президенту, и это очень важная альтернатива", - ответил Ушаков.

Помощник президента РФ также рассказал, что Путин сократил свой визит в Израиль до однодневного из-за ситуации со сменой правительства в России. "Раньше визит планировался двухдневным, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку", - сообщил он на брифинге.

По словам Ушакова, Москва "встретила полное понимание израильской стороны". "С учетом того, что все основные мероприятия удалось компактно уложить в один день, мы не смогли присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает в честь иностранных гостей президент Израиля", - добавил он.

Дело Иссахар

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Вопрос с Александровским подворьем

О том, что Израиль еще в конце 2019 года решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья в пользу российской стороны, передав ей права над этим объектом, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В настоящее время подворье занимает группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом, с официальным названием "Русское православное общество Святой Земли", зарегистрированным в Мюнхене. Этот вопрос оспаривает Императорское православное палестинское общество, председателем которого является бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что полученный в распоряжение изданием "Маарив" документ, таким образом, успешно решает этот исторический спор.

Издание указывало, что на фоне недавних сообщений СМИ о том, что Москва и Иерусалим работают над помилованием израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет тюрьмы, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поднимал вопрос о статусе подворья в ходе переговоров с израильской стороной.

По его данным, около недели назад он провел встречу с политиком из правящей партии "Ликуд" Гилой Гамлиель. Эту информацию подтвердили ее помощники. Стороны, по их информации, обсуждали помилование Иссахар на гуманитарных основаниях. Газета также отмечает, что Богданов прибыл в Израиль ранее на этой неделе - за несколько дней до ожидаемого визита президента России Владимира Путина. Он успел повторно встретиться с Гамлиель, отмечало издание.

Ранее на этой неделе израильские СМИ сообщали, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар и обсуждают детали. СМИ Израиля активно рассуждают на тему того, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Канал 13, в частности, без указания источника сообщил, что российская сторона, по некоторым данным, обращалась к Израилю с просьбой урегулировать в ее пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. Канал тогда отметил, что Нетаньяху якобы заявлял о готовности обсуждать этот вопрос.

Владимир Путин Наама Иссахар Яффа Иссахар Биньямин Нетаньяху Израиль Юрий Ушаков

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