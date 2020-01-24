В Кремле отказались считать пустой формальностью голосование по поправкам в Конституцию

Если россияне проголосуют против изменения Основного закона, поправки не вступят в силу, заверил Дмитрий Песков

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию не будет пустой формальностью, от него будет зависеть, вступят изменения в силу или нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Порядок и сроки проведения голосования будут уточнены, они сейчас прорабатываются. О них станет своевременно известно", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле исходят из того, что "это голосование не является простой формальностью". "Это именно решение президента - устроить это голосование, хотя де-юре такой необходимости нет. Но, тем не менее, оно не является формальностью: это будет именно голосование "за" или "против", и если люди посчитают нецелесообразным (введение в действие поправок - ИФ), то так и произойдет", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, Песков воздержался от комментариев по поводу того, будет ли проводиться голосование до или после подписания конституционного закона президентом. "Я сейчас не буду говорить о микромодальностях", - сказал он.

Поправки в Конституцию и голосование по ним

Путин предложил обсудить возможность внести изменения в Конституции 15 января. В тот же день он сформировал рабочую группу по подготовке этих поправок. В нее вошли 75 человек, в том числе юристы, законодатели, деятели культуры, руководители общественных организаций и спортсмены. Группа собралась уже на следующий день в Ново-Огареве, и президент высказал свои пожелания по поправкам и голосованию. Еще одно заседание группы прошло 17 января, а следующее - 23 января.

20 января Путин внес в Госдуму законопроект с текстом предложенных поправок. Документ уже прошел первое чтение, депутаты поддержали его единогласно. О формате голосования по поправкам в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает рабочая группа и Центризбирком.

Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас 21 января заявил: "Уже звучало, что мы хотели бы, чтобы общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование в ходе последней президентской кампании".

Правозащитное движение "Голос" потребовало, чтобы по поправкам провели референдум и чтобы их предложили на голосование не единым пакетом, а каждую по отдельности.

В четверг, 23 января, глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что для референдума по президентским поправкам нет оснований. Голосование, которое предложил провести Владимир Путин, можно называть "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", предположила она.