Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

Новый термин нужен, "чтобы не было ссылок на действующее законодательство", сказала она

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что для референдума по президентским поправкам нет оснований. Голосование, которое предложил провести Владимир Путин, можно называть "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", заявила она на заседании рабочей группы по подготовке поправок.

Она отметила, что сейчас по этому поводу "много спекуляций": "а почему не референдум?"

"Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство", - заявила она.

По предположению Памфиловой, в этом общероссийском голосовании "будет многое и от референдума, и от выборов президента".

"Поскольку мы с вами не ограничены рамками действующего законодательства ни 67, ни 19 ФЗ, можно как раз и сформировать (голосование) на основе традиционных процедур, чтобы механизм был понятен, прост", - добавила она.

Член группы, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил провести такое голосование в одну из сред апреля.

"Я ничего страшного не вижу, если бы, скажем, это был не выходной, а та же среда или какой-то другой день. Это вам решать, тут надо взвесить все "за" и "против". Но в принципе, идея неплохая", - сказала Памфилова.

Путин предложил обсудить возможность внести изменения в Конституции 15 января. В тот же день он сформировал рабочую группу по подготовке этих поправок. В нее вошли 75 человек, в том числе юристы, законодатели, деятели культуры, руководители общественных организаций и спортсмены. Группа собралась уже на следующий день в Ново-Огареве, и президент высказал свои пожелания по поправкам и голосованию. Еще одно заседание группы прошло 17 января, а следующее - 23 января.

20 января Путин внес в Госдуму законопроект с текстом предложенных поправок. Документ уже прошел первое чтение, депутаты поддержали его единогласно. О формате голосования по поправкам в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает рабочая группа и Центризбирком.

Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас 21 января заявил: "Уже звучало, что мы хотели бы, чтобы общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование в ходе последней президентской кампании".

Правозащитное движение "Голос" потребовало, чтобы по поправкам провели референдум и чтобы их предложили на голосование не единым пакетом, а каждую по отдельности.