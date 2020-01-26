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В Госдуме рассказали о двух частях законопроекта о поправке в Конституцию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Закон о внесении поправок в Конституцию России вступит в силу только при одобрении на общероссийском голосовании, подпись президента лишь запустит вторую, процедурную часть документа, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как он рассказал в интервью "Российской газете", проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков.

"Первый - сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй - процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования - какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже. Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон", - сообщил депутат.

Крашенинников добавил, что поправки в Конституцию готовилось государственно-правовым управлением президента с участием профильных комитетов парламента.

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Он подчеркнул, что сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие - только по итогам общероссийского голосования. Депутат отметил, что "концепцию президент изложил в послании, и, конечно, уже были наработки".

Как сообщалось, 20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, в котором изложены все озвученные им в послании Федеральному собранию предложения.

В минувший четверг Госдума приняла законопроект в первом чтении. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 11 февраля.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что порядок и сроки проведения общероссийского голосования еще прорабатываются, от него будет зависеть, подпишет ли президент законопроект о поправках.

Хроника 15 – 26 января 2020 годаИзменение Конституции
Конституция Госдума Павел Крашенинников

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