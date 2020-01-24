Почти половина прошедших опрос россиян готова сделать прививку от коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Практически половина россиян (46%) готова привиться от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Из них 14% однозначно готовы к такой вакцинации и еще 32% склоняются к положительному ответу.

По данным исследования, наибольшая готовность привиться от вируса свойственна респондентам в возрасте до 24 лет - так ответили 65% опрошенных данной возрастной категории.

Опрос показал, что 37% респондентов скорее не готовы сделать себе такую прививку. Однозначно против прививки от коронавируса выступают 17% участников опроса, больше всего таких респондентов приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше (23%).

Опрос был проведен 23-24 января среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах России.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.