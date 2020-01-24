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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:39

Почти половина прошедших опрос россиян готова сделать прививку от коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Практически половина россиян (46%) готова привиться от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Из них 14% однозначно готовы к такой вакцинации и еще 32% склоняются к положительному ответу.

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По данным исследования, наибольшая готовность привиться от вируса свойственна респондентам в возрасте до 24 лет - так ответили 65% опрошенных данной возрастной категории.

Опрос показал, что 37% респондентов скорее не готовы сделать себе такую прививку. Однозначно против прививки от коронавируса выступают 17% участников опроса, больше всего таких респондентов приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше (23%).

Опрос был проведен 23-24 января среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах России.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Россия

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