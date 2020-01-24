Ростуризм предупредил о штрафах за отказ от туров в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Нынешняя рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай, объяснили в пресс-службе Ростуризма.

"Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности, и это указано. Подобные распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 закона о туризме", - заявил представитель агентства.

Он добавил, что ситуация с распространением нового коронавируса в Китае может поменяться в любой момент, и Роспотребнадзор может выпустить новое распоряжение.

24 января Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Днем в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сказала, что после этих рекомендаций туристы, оплатившие туры в КНР, могут претендовать на полный возврат денег при аннулировании поездки.

"Согласно закону о туристской деятельности, если уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Ростуризм, Роспотребнадзор) информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания, и наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, при расторжении договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением этих обстоятельств туристам полагается возврат средств. До начала путешествия возвращается полная стоимость путевки, после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг", - сказала она.

Отмена туров в Таиланд и Вьетнам не дает право на полное возмещение средств, поскольку рекомендаций по этим странам нет, добавила Тюрина.

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.