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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:06

Ростуризм предупредил о штрафах за отказ от туров в Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Нынешняя рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай, объяснили в пресс-службе Ростуризма.

Новый коронавирус в Китае

"Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности, и это указано. Подобные распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 закона о туризме", - заявил представитель агентства.

Он добавил, что ситуация с распространением нового коронавируса в Китае может поменяться в любой момент, и Роспотребнадзор может выпустить новое распоряжение.

24 января Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Днем в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сказала, что после этих рекомендаций туристы, оплатившие туры в КНР, могут претендовать на полный возврат денег при аннулировании поездки.

"Согласно закону о туристской деятельности, если уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Ростуризм, Роспотребнадзор) информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания, и наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, при расторжении договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением этих обстоятельств туристам полагается возврат средств. До начала путешествия возвращается полная стоимость путевки, после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг", - сказала она.

Отмена туров в Таиланд и Вьетнам не дает право на полное возмещение средств, поскольку рекомендаций по этим странам нет, добавила Тюрина.

В Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ростуризм РСТ Китай Ухань Ирина Тюрина Роспотребнадзор

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