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Песков заявил, что кабмин сам решил уйти в отставку на фоне высказанных Путиным оценок

Песков заявил, что кабмин сам решил уйти в отставку на фоне высказанных Путиным оценок
Премьер РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами кабмина после объявления об отставке правительства
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом на фоне новых задач, поставленных президентом, и оценок, высказанных главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В программе "Москва. Кремль. Путин" Песков, слова которого приводятся на сайте телеканала "Россия-1" (ВГТРК), заявил, что Медведев объяснил уход в отставку новыми оценками, которые дал президент, новыми задачами, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию.

В РоссииМедведев объяснил, почему правительство ушло в отставкуЧитать подробнее

По словам пресс-секретаря главы государства, правительство Медведева ушло в отставку, "дабы дать президенту картбланш на достижение целей национального развития".

Песков подчеркнул, что достижение национальных целей - это экстра ординарная задача, для решения которой нужно "правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе".

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, что главная причина - это масштабность поставленных в послании президента задач.

"В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сказал Медведев.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Дмитрий Песков Дмитрий Медведев

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