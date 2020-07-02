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Мишустин заявил министрам об усилении их персональной ответственности за работу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Результаты голосования по Конституции ставят перед правительством новые задачи и усиливают персональную ответственность всех чиновников за вверенные им участки работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменение Конституции

По его словам, голосование подтвердило, что общество поддерживает предложенный президентом курс на развитие страны. Теперь правительство должно будет выполнять новые задачи по реализации всех направлений этого развития.

Мишустин попросил членов правительства обратить внимание на усиление их персональной ответственности за выполнение этих задач.

По итогам обработки 100% протоколов Центризбирком объявил, что за поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей, против - 21,27%. Явка составила 67,97%.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, чтобы дать возможность президенту провести те важные изменения в Конституции, которые он наметил в послании.

Став кандидатом в премьеры, Мишустин заявил, что главной задачей нового правительства будет исполнение положений послания.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Михаил Мишустин Конституция правительство

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