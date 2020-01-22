Медведев пожелал эффективной работы новому правительству

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства России с началом работы.

"Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте" в ночь на среду.

Во вторник, 22 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств. Прошлое правительство ушло в отставку после того, как Путин в своем послании Федеральному Собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров. Путин выразил мнение, что поправки должны быть вынесены на всенародное голосование. Решение об отставке кабмина Медведев объяснил требованиями статьи 117 российской Конституции и необходимостью "предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого" (для изменения Конституции - ИФ).