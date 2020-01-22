Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Медведев пожелал эффективной работы новому правительству

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства России с началом работы.

Новое правительство

"Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте" в ночь на среду.

Во вторник, 22 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств. Прошлое правительство ушло в отставку после того, как Путин в своем послании Федеральному Собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров. Путин выразил мнение, что поправки должны быть вынесены на всенародное голосование. Решение об отставке кабмина Медведев объяснил требованиями статьи 117 российской Конституции и необходимостью "предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого" (для изменения Конституции - ИФ).

Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Новое правительство

Володин рассказал о роли Госдумы в обновлении состава правительства РФ

Новое правительство

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост главы Минкульта РФ

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост главы Минкульта РФ

Что произошло за день: вторник, 21 января

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики
Новое правительство

Путин назвал обновленное правительство очень сбалансированным

Новое правительство

Объявлен состав нового правительства РФ

Объявлен состав нового правительства РФ
Новое правительство

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов

Источник заявил о планах Мутко возглавить госкорпорацию "ДОМ.РФ"

Первому вернувшемуся в РФ бизнесмену из "списка Титова" заменили срок на условный

Первому вернувшемуся в РФ бизнесмену из "списка Титова" заменили срок на условный
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');