В СК проверяют жалобу жительницы Новоалтайска о смерти ребенка из-за бездействия врачей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Алтайском крае началась доследственная проверка сообщений о смерти восьмимесячного мальчика, мать которого пожаловалась на то, что врачи отказались его госпитализировать, сообщили в Следственном комитете.

Жительница Новоалтайска утверждает, что ее сын умер, потому что врачи долго не могли оказать ему медицинскую помощь.

Следствие проверит действия врачей и примет процессуальное решение.

Жительница Новоалтайска написала в паблике "Инцидент. Барнаул" во "ВКонтакте", что ее сыну стало плохо в середине января. С 16 по 20 января он проходил лечение в детском инфекционном отделении больницы в Барнауле, откуда его выписали, указав, что он выздоровел.

В ночь на 21 января ребенку стало хуже. В новоалтайской больнице реаниматолог отказался госпитализировать мальчика из-за поноса и перенаправил его в инфекционную больницу. Оттуда их перенаправили в другую больницу с реанимацией, причем, им пришлось вызывать другую бригаду скорой помощи. Через 50 минут после госпитализации ребенок умер, утверждает мать.