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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:07

На нижегородских врачей завели дело за халатное отношение к семье с болезнью Фабри

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Сосновской центральной районной больницы, сообщил региональный главк СКР.

По версии следствия, подозреваемые с 2017 по январь 2020 года не назначали нескольким пациентам с редким генетическим заболеванием необходимые им лекарства. Диагноз в СК не назвали. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, допустивших существенное нарушение прав граждан на качественную медицинскую помощь.

Региональные СМИ сообщали, что в лечении нуждается семья, у семи членов которой диагностировали редкую генетическую болезнь Фабри, связанную с нарушением обмена веществ. Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отчитался, что семью оперативно подключили к лечению, а также что по сложившейся ситуации началась служебная проверка. НТВ отмечал, что семье начали помогать после того, как в январе умер 52-летний мужчина - самый старший из родственников, страдающих этим заболеванием.

Нижегородская область СКР Фабри Сосновский район Андрей Гнеушев

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