СК занялся районом Карелии, где единственная скорая не успела к больному

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Карелии возбуждено уголовное дело о халатности после того, как в Медвежьегорском районе 61-летний мужчина умер, не дождавшись скорой помощи. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 12 января Медвежьегорская районная больница получила вызов из поселка Шалговаара. "Однако, бригада скорой медицинской помощи указанного учреждения не была направлена к пациенту", он не получил вовремя медицинскую помощь и умер, считают в СК.



Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Родственники больного рассказали "Новой газете", что у него был сахарный диабет. По их словам, на их поселок и три соседних работает есть одна машина скорой помощи при станции в селе Паданы. Своих врачей в Шалговааре нет. Бригаде скорой из Паданы не смогли дозвониться, а оператор в районной больнице в Медвежьегорске отказался отправить машину в Шалговаару, "так как на бумаге скорая есть в соседнем селе", сказал сын умершего.

В Минздраве Карелии отрицают отказ отправить скорую в поселок. Чиновники утверждают, что мужчина с 2011 года не обследовался и не обращался за медицинской помощью. Его состояние ухудшилось вечером 11 января, а его родные не вызывали скорую до полудня 12 января, добавили в ведомстве.

На момент вызова единственная местная бригада скорой помощи уехала по вызову в поселок Маслозеро. Вызов приняли в Медвежьегорске. Бригада днем приехала к больному, его решили немедленно везти в районную больницу, но он умер в дороге.

В министерстве добавили, что сотрудники Паданской амбулатории оказывают помощь жителям поселков Шалговаара, Маслозера и Ахвенламби. Работу затрудняют проблемы с дорогами, а также полное отсутствие в этих населенных пунктах сотовой связи. Минздрав начал служебную проверку в связи со случившимся.