Бастрыкин заверил, что СКР не будет заводить "политические" дела на врачей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин заверил, что следователи не будут возбуждать "политические" уголовные дела в отношении врачей.

"Десятая часть дел (в отношении врачей - ИФ) направляется в суд и десятая часть из них оправдывается", - сказал Бастрыкин на съезде союза медсообщества "Национальная медицинская палата" в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что с 2015 года отмечается "достаточно тревожная" тенденция, связанная с ростом количества заявлений в следственные органы о ненадлежащем оказании услуг врачами, причем не только от пациентов, но и от медицинских организаций.

Так, если в 2017 году было возбуждено 1791 уголовное дело по упомянутому поводу, в суд направлено 175 из них, оправдано 8 человек, то в 2018 году было возбуждено 2229 дел, в суд направлено 265 из них, оправдан 21 человек. В первом полугодии 2019 году было возбуждено 1227 дел, 158 направлено в суд, оправдано 12 медработников.

Бастрыкин сказал, что в 2018 году признаны потерпевшими вследствие врачебной ошибки 410 человек, 280 людей погибли, из них 79 несовершеннолетних.

За шесть месяцев 2019 года потерпевшими вследствие врачебных ошибок признаны 224 человека, 159 погибли, добавил глава СКР.

Бастрыкин заверил, что за неумышленное осложнение состояния здоровья пациента врачей не будут наказывать, однако медика можно привлечь к ответственности за неосторожность. Также он поддержал инициативу президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля об определении врачебной ошибки - "что это, каково содержание этого понятия, пределы, когда наступает ошибка за нее, медики должны подсказать".

Ранее в октябре Совет при президенте по правам человека (СПЧ) попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить четыре спорных уголовных дела о врачебных ошибках, изучить обоснованность привлечения врачей к уголовной ответственности и в делах, где приговоры еще не вынесены, учесть позицию сообщества врачей. Речь шла о делах медиках из Астраханской и Нижегородской областей.