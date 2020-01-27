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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:05

Власти Хэйхэ продлили перерыв в сообщении с Благовещенском

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти города Хэйхэ продлили перерыв в работе международного пропуска на границе с Россией, а также пассажирское и грузовое сообщение с Приамурьем. Перерыв ввели в связи с празднованием Нового года, он должен был завершиться 27 января, но его продлили до 1 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Новый коронавирус в Китае

Такую информацию в правительстве Амурской области получили от народного правительства Хэйхэ, сообщила первый замминистра экономического развития региона Екатерина Киреева.

В администрации Приамурья знают, что в Китае находится несколько десятков россиян. Чиновники попросили китайские власти передать гражданам России, куда им звонить, чтобы получить консультации о том, как им вернуться на родину. Киреева посоветовала обдумать возможность вернуться через другие КПП. За информацией им рекомендовано обращаться в Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, а в экстренных ситуациях - в генконсульство в Харбине.

На утро понедельника количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае составило 2761, с учетом Тайваня и Гонконга. Еще 37 случаев зарегистрировано за пределами Китая. 80 человек погибли, 51 вылечился. Чтобы затормозить распространение инфекции, в Китае продлили выходные после новогодних праздников. Это решение коснулось в том числе школ и университетов.

Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Благовещенск Хэйхэ Амурская область

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