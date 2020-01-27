В центре вирусологии разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывает вакцины от нового коронавируса, прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на директора ГНЦ "Вектор" Рината Максютина.

По данным издания, об этом Максютин заявил в минувшие выходные во время визита в медицинские институты СО РАН.

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - приводит издание его слова.

Также он сообщил, что в "Векторе" уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, которые были направлены в ряд регионов РФ.

Как сообщалось, специалисты "Вектора" исследовали анализы шести граждан Китая, госпитализированных в Иркутске с подозрением на коронавирус, результаты анализов у всех отрицательные.

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.