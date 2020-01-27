Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В провинции Хубэй, которая считается центром вспышки нового коронавируса, вызывающего пневмонию, находится 140 граждан России, дипломаты начали обсуждать в китайскими чиновниками возможность их вывезти, сообщил пресс-атташе посольства в Пекине Георгий Егоров.

Эти россияне вышли на связь с дипмиссией, в основном это студенты.

Егоров уточнил, что с китайскими властями обсуждается в принципе возможность выезда иностранных граждан из города Ухань. Также дипломаты помогают обеспечить сограждан в Хубэе масками и продуктами.

Ранее в МИД Казахстана заявили, что из Уханя не выпускают никаких иностранцев. Город с прошлой недели был закрыт, транспортное сообщение с ним было прервано. Ухань считается источником распространения новой инфекции, первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован 12 декабря.

На утро 27 января в Китае был подтвержден 2761 случай заражения с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, еще 37 случаев - в других странах. 80 заболевших умерли, чуть более 50 выздоровели.