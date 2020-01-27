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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В провинции Хубэй, которая считается центром вспышки нового коронавируса, вызывающего пневмонию, находится 140 граждан России, дипломаты начали обсуждать в китайскими чиновниками возможность их вывезти, сообщил пресс-атташе посольства в Пекине Георгий Егоров.

Новый коронавирус в Китае

Эти россияне вышли на связь с дипмиссией, в основном это студенты.

Егоров уточнил, что с китайскими властями обсуждается в принципе возможность выезда иностранных граждан из города Ухань. Также дипломаты помогают обеспечить сограждан в Хубэе масками и продуктами.

Ранее в МИД Казахстана заявили, что из Уханя не выпускают никаких иностранцев. Город с прошлой недели был закрыт, транспортное сообщение с ним было прервано. Ухань считается источником распространения новой инфекции, первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован 12 декабря.

На утро 27 января в Китае был подтвержден 2761 случай заражения с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, еще 37 случаев - в других странах. 80 заболевших умерли, чуть более 50 выздоровели.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяЗа пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань Пекин Хубэй

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