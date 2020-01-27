Найден отец, оставивший своих детей в "Шереметьево"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту "Шереметьево" 26 января, сообщила уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова.

"Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в Химках.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Проверки по данному факту проводят транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту "Шереметьево", не знала о планах отца оставить детей. "Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом", - отметила детский омбудсмен.

В СМИ сообщалось, что мужчина оставил при детях записку. Из нее следует, что он их отец, но вынужден бросить, так как не имеет средств, чтобы содержать.