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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Утром 27 января пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе Mail.ru. По данным сервиса Downdetector, жалобы начали поступать примерно с 10:15 по московскому времени, к 11:35 их количество превысило 15 500.

61% пользователей указали, что не могут войти в свой почтовый ящик, у 27% не открывается сайт Mail.ru. Судя по карте сбоев, больше всего жалоб поступает из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и с юга России.

Сотрудники техподдержки Mail.ru через Downdetector отвечают пользователям, что у сервиса возникли "временные технические трудности" и специалисты уже работают над тем, чтобы все исправить.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили "Интерфаксу", что компания определила причины неполадок и обещает восстановить работу сервиса в ближайшее время. "Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности с входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают", - сообщили в интернет-компании.

В прошлый раз сбои в работе Mail.ru были 22 января, свидетельствуют данные Downdetector.

Mail.ru Group

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