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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Онищенко заявил о наличии 30 препаратов против коронавируса

По словам врача-эпидемиолога, некоторые из этих лекарств применяются при ВИЧ-инфекции

Онищенко заявил о наличии 30 препаратов против коронавируса
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник.

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию", - сказал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы.

Среди них такие препараты, как "Индинавир" и "Саквинавир". "Все эти препараты, слава Богу, работают против этого коронавируса", - отметил эксперт.

По словам Онищенко, уже научно установлено, что новый коронавирус является комбинацией двух коронавирусов. Источником одного из них стали летучие мыши, а второго - змеи (ленточный крайт и кобра). "Змеи едят летучих мышей, в связи с чем произошла мутация, которая вышла на человеческую популяцию", - пояснил он.

Он добавил, что на данный момент известно о 39 коронавирусах, которые находятся под наблюдением с 1965 года.

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Геннадий Онищенко

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