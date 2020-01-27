Песков призвал не связывать проверку "дела Котова" со сменой генпрокурора

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Поручение президента РФ Владимира Путина организовать проверку законности уголовного преследования фигуранта "московского дела" Константина Котова не связана с кадровыми перестановками в Генпрокуратуре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Он напомнил, что президент по итогам большой пресс-конференции обещал журналисту телеканала "Дождь" обратить внимание на "дело Котова". "Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре в той формулировке, которая изложена на сайте президента", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заявилл, что в поручении Путина не идет речь о пересмотре дела.

Ранее Путин поручил генпрокурору РФ Игорю Краснову, назначенному на должность с 22 января, организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова, при наличии оснований - принять меры прокурорского реагирования. Об исполнении поручения должно быть доложено до 31 марта 2020 года.

Тверской суд Москвы 5 сентября 2019 года приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября оставил приговор без изменений.