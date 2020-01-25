Путин поручил проверить законность обвинительного приговора активисту Котову

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил проверить законность уголовного преследования фигуранта "московского дела" Константина Котова, осужденного на четыре года колонии после участия в летних несанкционированных митингах.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря прошлого года.

Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, которому надлежит доложить об исполнении до 31 марта.

Текст перечня поручений размещен в субботу на сайте Кремля.

Как сообщалось, 19 декабря на большой пресс-конференции Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова.