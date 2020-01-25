Путин поручил проверить законность обвинительного приговора активисту Котову
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил проверить законность уголовного преследования фигуранта "московского дела" Константина Котова, осужденного на четыре года колонии после участия в летних несанкционированных митингах.
"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря прошлого года.
Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, которому надлежит доложить об исполнении до 31 марта.
Текст перечня поручений размещен в субботу на сайте Кремля.
Как сообщалось, 19 декабря на большой пресс-конференции Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова.
Дело Котова
Константин Котов - единственный фигурант "московского дела", который получил четыре года колонии.
Тверской суд Москвы 5 сентября прошлого года приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ).
Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов стал вторым.
Мосгорсуд 14 октября оставил приговор без изменений, отказавшись удовлетворить апелляционные жалобы более 12 адвокатов Котова, просивших отменить приговор и оправдать активиста.