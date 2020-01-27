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Следствие по делу 24 украинских моряков приостановлено

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Следственном управлении ФСБ принято процессуальное решение приостановить расследование дела 24 украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а в сентябре 2019 года - переданы Украине. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов со ссылкой на следователя управления.

Пока Полозов получил только уведомление следователя об этом решении. Основания и мотивы, как он ожидает, будут указаны в копии соответствующего постановления.

24 моряка с кораблей ВМС Украины "Яны Капу", "Бердянск" и "Никополь" были задержаны и доставлены в Крым после того, как 25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России атаковали, обстреляли и задержали эти корабли. Затем моряков доставили в московский СИЗО "Лефортово". Им вменили нарушение российской границы по предварительному сговору. Моряки утверждали, что заранее уведомляли российскую сторону о намерении пройти через Керченский пролив в Мариуполь, в ФСБ это отрицали.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить моряков и передать Украине задержанные корабли.

Моряков освободили и передали Киеву 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Их корабли были возвращены украинской стороне в ноябре. В конце ноября ФСБ продлила срок расследования их дела до 25 января.

ФСБ Украина Николай Полозов Керченский пролив Мариуполь Лефортово

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