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Вернувшимся на Украину морякам вручили ордена и офицерские кортики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко наградил вернувшихся из РФ украинских моряков военными орденами, воинскими званиями и офицерскими кортиками, сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в фейсбуке в субботу.

Ранее в субботу 24 украинских моряка, арестованных в России после так называемого керченского инцидента, были возвращены на Украину в рамках обмена заключенными.

25 ноября 2018 российские пограничники задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ корабли обвинили в провокации и нарушении российской границы. Моряков арестовали.

Украина

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