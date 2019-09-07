Вернувшимся на Украину морякам вручили ордена и офицерские кортики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко наградил вернувшихся из РФ украинских моряков военными орденами, воинскими званиями и офицерскими кортиками, сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в фейсбуке в субботу.

Ранее в субботу 24 украинских моряка, арестованных в России после так называемого керченского инцидента, были возвращены на Украину в рамках обмена заключенными.

25 ноября 2018 российские пограничники задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ корабли обвинили в провокации и нарушении российской границы. Моряков арестовали.