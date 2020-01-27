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В Совфеде отрицают наличие у сенаторов второго гражданства

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Совете Федерации нет сенаторов, у которых было бы гражданство или вид на жительство в другое стране, сообщил председатель комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.

Так он прокомментировал публикации о том, что у некоторых членов Совфеда и других чиновников есть или второе гражданство или вид на жительство другое стране. Он персонально говорил с каждым сенатором, и "они подтвердили, что все, что публикуется, это фейки и абсолютно недостоверная информация", заявил он.

Я хочу сегодня совершенно ответственно и официально заявить, что ни один из членов Совета Федерации, упомянутых в таких публикациях, не имеет ни вида на жительство, ни двойного гражданства", - сказал Тимченко.

Закон о формировании Совфеда запрещает наделять полномочиями сенатора граждан России, у которых есть гражданство другого государства или иной документ, подтверждающий их право там постоянно проживать.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил прописать такой запрет для сенаторов, депутатов Госдумы, высших чиновников и судей в Конституции. Он отметил, что на этих постах люди должны служить своей стране и связывать свою судьбу только с ней.

20 января поправки в Конституцию уже были внесены в Госдуму. Спикер Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые нельзя будет занимать людям со вторым гражданством или ВНЖ.

Совет Федерации Вячеслав Тимченко Владимир Путин

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