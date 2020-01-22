Матвиенко предложила расширить перечень должностей с запретом на иностранное гражданство

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые не смогут занимать лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Она заявила об этом на пленарном заседании, когда обсуждались президентские поправки в Конституцию.

Она поручила комитету палаты по международным делам "очень внимательно и, главное, взвешенно проработать этот вопрос". Проблему она назвала "давно назревшей" и отметила, что уже были факты получения иностранного гражданства или вида на жительство в том числе дипломатами.

"Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учётом нынешней непростой международной обстановки", - объяснила спикер.

По словам Матвиенко, "речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны".

В послании Федеральному собранию Путин предложил запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство губернаторам, сенаторам, депутатам Госдумы, чиновникам правительства, включая премьер-министра, и судьям.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", - объяснил президент.

Он также предложил повысить ценз оседлости для кандидатов в президенты с нынешних десяти лет до 25 лет. Также он предложил прописать в Конституции требование к таким кандидатам об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, "причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее".