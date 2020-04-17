Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова

Депутат-коммунист в ответ предложил проверить всех парламентариев сразу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить, есть ли иностранное гражданство у депутата-коммуниста Дениса Парфенова. Такое предложение прозвучало на пленарном заседании из зала, было сказано, что у Парфенова может быть паспорт США.

"Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте, мы проверим. Все бывает", - отметил Володин.

Спикер напомнил, что Госдума одобрила поправки в Конституцию, которые запрещают депутатам и крупным чиновникам и дипломатам иметь иностранное гражданство и вид на жительство.

"В случае если такое обнаружится, знаете, чем это чревато. Одним словом - есть поручение разобраться, если такое прозвучало", - сказал Володин.

Парфенов заявил "Интерфаксу", что польщен вниманием руководства Госдумы, но считает, что "если уж проверять, то, наверное, всех депутатов сразу".

Денис Парфенов входит во фракцию КПРФ. В Думу он избрался по московскому избирательному округу Медведковский.

Денис Парфенов Вячеслав Володин США КПРФ Госдума Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Дума приняла во II чтении законопроект о создании единой базы данных о населении

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек

Россиянам для счастья в самоизоляции оказалось нужно вдвое меньше денег, чем "на свободе"

Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год

В Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении "Газпрома"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');