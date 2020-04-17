Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова

Депутат-коммунист в ответ предложил проверить всех парламентариев сразу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить, есть ли иностранное гражданство у депутата-коммуниста Дениса Парфенова. Такое предложение прозвучало на пленарном заседании из зала, было сказано, что у Парфенова может быть паспорт США.

"Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте, мы проверим. Все бывает", - отметил Володин.

Спикер напомнил, что Госдума одобрила поправки в Конституцию, которые запрещают депутатам и крупным чиновникам и дипломатам иметь иностранное гражданство и вид на жительство.

"В случае если такое обнаружится, знаете, чем это чревато. Одним словом - есть поручение разобраться, если такое прозвучало", - сказал Володин.

Парфенов заявил "Интерфаксу", что польщен вниманием руководства Госдумы, но считает, что "если уж проверять, то, наверное, всех депутатов сразу".

Денис Парфенов входит во фракцию КПРФ. В Думу он избрался по московскому избирательному округу Медведковский.