Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить дезинфекцию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Для недопущения в Россию нового "уханьского" коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов и предпринимателям при необходимости усилить дезинфекцию в местах массового скопления людей. Такое постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Рекомендации касаются театров, кино, музеев и других развлекательных учреждений, а также всех видов транспорта.

Главам регионов также рекомендовали "утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по предупреждению завоза и распространения новой инфекции и выделить на это деньги. В частности, от них потребовали предусмотреть подготовку медработников по вопросам диагностики и лечения заболевших, перевод больниц на строгий противоэпидемический режим вплоть до перепрофилирования.

Чиновникам также поручили сообщить населению о рисках заражения и о мерах профилактики.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал согражданам не ездить в Китай до тех пор, пока там не улучшится ситуация с распространением нового коронавируса, вызывающего пневмонию. На въездах в Россию усилен медицинский контроль за прибывающими. Как отмечала Попова ранее в понедельник, всего с 31 декабря были проверены больше 1,3 млн человек. Коронавирус ни у одного пока не обнаружили.