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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить дезинфекцию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Для недопущения в Россию нового "уханьского" коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов и предпринимателям при необходимости усилить дезинфекцию в местах массового скопления людей. Такое постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Новый коронавирус в Китае

Рекомендации касаются театров, кино, музеев и других развлекательных учреждений, а также всех видов транспорта.

Главам регионов также рекомендовали "утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по предупреждению завоза и распространения новой инфекции и выделить на это деньги. В частности, от них потребовали предусмотреть подготовку медработников по вопросам диагностики и лечения заболевших, перевод больниц на строгий противоэпидемический режим вплоть до перепрофилирования.

Чиновникам также поручили сообщить населению о рисках заражения и о мерах профилактики.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал согражданам не ездить в Китай до тех пор, пока там не улучшится ситуация с распространением нового коронавируса, вызывающего пневмонию. На въездах в Россию усилен медицинский контроль за прибывающими. Как отмечала Попова ранее в понедельник, всего с 31 декабря были проверены больше 1,3 млн человек. Коронавирус ни у одного пока не обнаружили.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Китай Анна Попова

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