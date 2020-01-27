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Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты
Фото: PA/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").

В документе говорится, что представляется целесообразным определить в тексте ФЗ понятие "организатор сервиса обмена сообщениями", чтобы избежать возможного расширительного толкования.

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Законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты". Также в документе отмечается, что проект закона "создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений".

Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей - для должностных лиц; 800 тысяч - 1 млн рублей для юридических лиц.

Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Минкомсвязи в ноябре отрицательно отозвалось об этом законопроекте. "Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем", - заявил замглавы ведомства Алексей Волин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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