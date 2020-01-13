Законопроект Клишаса о блокировке электронной почты получил отрицательный отзыв в Госдуме

Поправки не помогут бороться с ложными минированиями, зато приведут к массовым нарушениям требований закона, считают депутаты

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству дал отрицательное заключение на законопроект сенатора Андрея Клишаса, который предложил блокировать электронную почту пользователя за распространение запрещенной информации, пишет "Коммерсантъ".

Клишас ранее говорил, что его поправки позволят бороться с массовой рассылкой ложных угроз о минировании. В комитете считают, что блокировка почти этому не поможет, а положения закона будут трактоваться слишком широко и его принятие приведет только к массовому неисполнению закона.

По мнению комитета, под требования поправок попадут все организаторы всех сервисов в интернете: мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, магазины, сообщества и чаты. Депутаты сочли, что законопроект "необоснованно расширяет действие указанных требований", что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений, а это, в свою очередь, "приведет к массовому неисполнению требований закона".

Кроме того, уже введенное аналогичное требование к владельцам мессенджеров уже "не исполняется, а там, где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения", говорится в заключении. Таким образом, депутаты считают, что расширение этих требований на организаторов сервисов электронной почты также не будет эффективным. Они отмечают, что если заблокировать ящик конкретного пользователя, он тут же сможет создать новый и продолжить переписку.

В отличие от мессенджера, который пересылает сообщения только между пользователями, организатор сервиса электронной почты отправляет сообщения своего клиента также клиентам иностранных организаторов сервиса электронной почты, говорится в заключении правового управления Госдумы. В связи с этим "возникает вопрос о механизме идентификации клиентов других организаторов сервиса электронной почты", цитирует газета.

У правительства есть свои замечания к законопроекту сенатора, рассказал источник "Коммерсанта" в комитете по госстроительству.

Профильный комитет Госдумы по информационный политике рассмотрит поправки Клишаса в январе.

В ноябре 2019 года замминистра связи Алексей Волин отмечал, что ведомство не поддерживает законопроект Клишаса, поскольку он "нарушает принцип сетевой нейтральности и технически не реализуем".

Клишас внес свою инициативу в Госдуму летом 2019 года, а в октябре внес новую редакцию законопроекта. В последней редакции он предложил определить мессенджеры и сервисы электронной почты как "организаторов сервиса обмена сообщениями" и обязать их всех блокировать пользователей за рассылку незаконного контента по требованию уполномоченного органа и в течение суток. За отказ выполнить это требование сенатор предложил штрафовать компании на сумму до 1 млн рублей.

В первоначальной редакции Клишас предлагал блокировать отдельные электронные письма.