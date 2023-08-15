Интернет-компании могут обязать платить телеком-операторам за пропуск трафика

Проект стратегии развития отрасли связи содержит предложение отменить принцип сетевой нейтральности

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Принцип сетевой нейтральности (недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов) в России могут законодательно отменить, а крупнейшие интернет-компании обязать платить телеком-операторам за пропуск трафика.

Такая инициатива содержится в проекте Стратегии отрасли связи на период до 2035 года, опубликованном во вторник.

"Представляется целесообразным на законодательном уровне закрепить прекращение применения принципа сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет- компаниями, предусматривающие, в том числе, возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров", - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что интернет-компании являются основными бенефициарами использования сетей связи и при этом не несут справедливую часть издержек, связанную со строительством и эксплуатацией этих сетей в силу исторически сложившегося принципа сетевой нейтральности.

Как говорится в проекте, принцип сетевой нейтральности появился на ранней стадии существования интернета, чтобы создать благоприятные условия для возникших тогда небольших интернет-компаний.

В настоящее время, в условиях существования в России зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, капитализация и объем бизнеса которых стали сопоставимыми или даже превысили капитализацию и объем бизнеса операторов связи, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность, отмечают авторы проекта.

Значительный рост потребления "тяжелого" интернет-трафика (в частности, просмотра видео в сети, который за последние годы достиг 80% от всего размера интернет-трафика) начал приводить к деградации качества услуг связи для всех пользователей, так как телеком-операторы ограничены в своей возможности по перенесению затрат на конечных абонентов и имеют производственные и финансовые ограничения по скорости расширения пропускной способности сетей связи.

Проблема усугубляется тем, что любые улучшения качества услуг связи телеком-операторами ведут к симметричному повышению разрешения транслируемого видео (то есть нагрузки на сети связи) со стороны поставщиков видео-сервисов, что ведет к устойчивому снижению качества услуг сети для всех потребителей, а значит - сдерживает развитие цифровизации всех секторов экономики, не связанных с развлечениями, и ведёт к повышению издержек в экономике на развитие и эксплуатацию сетей связи исключительно в интересах сегмента информационно-развлекательных услуг. При этом появляются новые виды развлекательных цифровых услуг ("облачный" гейминг или трансляция VR-контента посредством сети интернет), способных еще сильнее увеличить нагрузку на сети связи.

Авторы проекта отмечают возникновение тенденции на появление и расширение числа сервисов, требующих предоставления услуг сети связи с гарантированными параметрами скорости и задержки передачи сигнала (управление объектами критической инфраструктуры, внедрение беспилотного транспорта, систем "умного города" и т.д.).

"Указанные выше тенденции свидетельствуют о назревшей необходимости пересмотреть (...) принцип сетевой нейтральности, который эффективно способствовал развитию интернет-отрасли и цифровой экономики в целом в условиях становления отечественных интернет-компаний. В текущих условиях дальнейшее применение данного принципа может негативно сказаться на развитии инфраструктуры связи, остро нуждающемся в источниках экономического роста, и приведёт к деградации этого важного инфраструктурного сектора экономики с последующими негативными мультипликативными эффектами всех его потребителей", - поясняют авторы проекта.

По их словам, во многих странах, в частности, в Республике Корея, Индии и странах ЕС - на законодательном уровне крупные интернет-компании обязаны заключать с операторами связи "на разумных основаниях" соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры.