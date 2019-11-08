В Минсвязи не поддержали законопроект Клишаса о блокировке пользователей e-mail

Сенатор Андрей Клишас Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министерство связи не поддерживает законопроект сенатора Андрея Клишаса блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.

"Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем", - заявил замминистра Алексей Волин.

Законопроект предусматривает обязанность владельцев почтовых сервисов и мессенджеров блокировать пользователей, которые распространяют запрещенный контент или ложные сообщения. Эти компании предлагается штрафовать на сумму до 1 млн рублей за отказ от блокировки таких клиентов. Штрафы для граждан сенаторы предложили определить в пределах 3000-5000 рублей.

Эти поправки в июле в Госдуму внесли Клишас, председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. 8 октября они внесли этот же законопроект в новой редакции.

По мнению авторов законопроекта, эти меры позволят бороться с распространением ложных сообщений об угрозах взрыва различных объектов. Принятие закона "создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений", считают они.

7 ноября стало известно, что профильный комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи перенес рассмотрение законопроекта на весеннюю сессию. Пока законопроект направлен в рассылку для получения отзывов правительства, Совфеда, президента, Верховного и Конституционного судов, Счетной и Общественной палаты и структур Госдумы.