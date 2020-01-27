Москалькова попросила комиссию рекомендовать помилование израильтянки Иссахар

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила комиссию применить акт о помиловании в отношении израильской гражданки Нааамы Иссахар, сообщает пресс-служба омбудсмена.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский суд 11 октября прошлого года признал ее виновной в контрабанде и незаконном хранении наркотиков, приговорив ее к 7,5 годам колонии.

Девушка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. По ее словам, ранее она признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Накануне стало известно, что Иссахар подала прошение о помиловании. Ранее об ее освобождении президента РФ просили ее мать, а также президент и премьер Израиля. Однако в Кремле заявили, что для ее помилования необходимо ее личное прошение, которое она на тот момент не подавала.