Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Осужденная в России за наркотики израильтянка Наама Иссахар подала прошения о помиловании.

Как сообщили "Интерфаксу" партнеры коллегии адвокатов "Pen & Paper" Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, представляющие ее интересы, сегодня они обсудили с Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо личное обращение к президенту.

В результате было принято решение обратиться с соответствующим ходатайством, оно уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора.

В заявлении юристов также отмечено, что "Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении".

Президент России Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар заверил, что "все будет хорошо".

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования главой государства Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании.

Дело Иссахар

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Президент и премьер Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.