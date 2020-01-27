КС РФ отправил на пересмотр дело оппозиционера Котова

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ определил судам общей юрисдикции пересмотреть обвинительный приговор Константину Котову, осужденному за участие в московских протестах летом 2019 года. Определение опубликовано на сайте суда в понедельник.

"Признать жалобу гражданина Котова Константина Александровича не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного им вопроса не требуется вынесения итогового решения в виде постановления", - говорится в отказном определении.

"Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212.1 УК РФ в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда РФ от 10 февраля 2017 года № 2-П, подлежат пересмотру", - говорится в определении.

В определении КС РФ напомнил, что наказание человека, впервые совершившего преступление, не обязательно должно быть связано с его изоляцией от общества. Суды должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.

При этом, поскольку к компетенции КС РФ изучение фактических обстоятельств дела заявителя не относится, приговор Котову подлежит пересмотру.

Сейчас, отметил КС РФ, в нем не указано, несли ли действия Котова существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли тому, что публичное мероприятие утратило мирный характер. На основании позиций КС РФ, только такие обстоятельства могут быть условием лишения свободы.

Вместе с тем, КС РФ вновь напомнил федеральному законодателю о возможности изменить статью 212.1 УК РФ - уточнить признаки состава преступления и критерии назначения наказания.

В определении КС РФ подчеркнул, что одним из признаков состава преступления по статье 212.1 УК РФ является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта) не могут расцениваться как такая угроза.

В конце декабря КС РФ принял на предварительное изучение жалобу Котова, осужденного на четыре года колонии по "московскому делу" за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

10 февраля 2017 года Конституционный суд РФ предложил законодателям внести изменения в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетирования.

"Дадинская" статья

Котов - единственный фигурант "московского дела", который получил четыре года колонии. Тверской суд Москвы вынес ему приговор 5 сентября по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ).

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов стал вторым. В декабре 2015 года Дадин был приговорен к 2,5 годам колонии. 22 февраля 2017 года президиум Верховного суда РФ постановил отменить приговор Дадину, освободить его и признать право на реабилитацию. 26 февраля того же года оппозиционер был освобожден.

Поручение Путина

25 января президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Игорю Краснову проверить законность и обоснованность приговора Котову и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Об исполнении поручения должно быть доложено до 31 марта 2020 года.

19 декабря 2019 года Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова. "Я посмотрю", - сказал Путин в ответ на просьбу журналистов изучить обстоятельства дела. Эту просьбу журналисты высказали после завершения большой пресс-конференции, которую провел глава государства.