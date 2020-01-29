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Котов пожаловался в ЕСПЧ на административные дела, повлекшие его уголовное преследование

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Константин Котов, осужденный на четыре года колонии по "дадинской статье", просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать нарушением его прав привлечение к административной за участие в "мирных собраниях", которые легли в основу его уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" представитель активиста в Страсбурге, юрист проекта "ОВД-Инфо" Николай Зборошенко.

"ЕСПЧ зарегистрировал шесть жалоб, поданных в интересах Константина Котова. Четыре жалобы связаны с вошедшими в уголовное дело эпизодами привлечения Котова к административной ответственности за участие в мирных собраниях 2 марта, 13 мая и 12 июня 2019 года, а также размещением 15 июля призыва принять участие в мирном собрании 19 июля", - сказал Зборошенко агентству в среду.

Еще две жалобы Котова связаны с ночным обыском у него дома 13 августа 2019 года и его арестом в рамках уголовного дела, пояснил Зборошенко.

По его словам, Котов считает, что в его отношении были нарушены статьи 3, 5, 6, 8 и 11 Европейский конвенции по правам человека (запрет пыток, право на личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни, право на свободу собраний и объединений).

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд признал этот приговор законным.

В январе 2020 года Конституционный суд РФ по жалобе активиста определил пересмотреть судебные решения в его отношении, найдя в них расхождения толкования вмененной ему статьи УК с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным КС ранее.

Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" - по имени активиста Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы. Приговор Дадину был отменен в 2017 году после постановления КС по его жалобе, который, в частности, указал, что реальное лишение свободы при применении указанной статьи для впервые совершившего преступление может вменяться только в случае установления общественной опасности проступка и утрате публичным мероприятием мирного характера.

Константин Котов ЕСПЧ

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